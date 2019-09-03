Ольга Ушакова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-03T08:01:53+03:00

Ольга Ушакова 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом КГБУЗ «Клинико-диагностического центра», доктором медицинских наук Ольгой Ушаковой. Говорили не только о состоянии медицины в Хабаровском крае, но и затронули проблемы, которые волнуют жителей каждый день.