2019-09-03T08:59:31+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Первое сентября перенесем на октябрь: эксперимент начнем с Дальнего Востока

Каникулы будем продолжать в сентябре?Каникулы будем продолжать в сентябре?Фото: Сергей ПЯТКОВ

слушайте прямой эфир от 3 сентября 2019 на 88,3 FM

Эксперт 03_09_2019

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С Хабаровского края и Приморья предлагается начать эксперимент - учебный год с 1 октября. Аргументация инициатора депутата Госдумы Василия Власова - начало осени в регионе совпадает с наступлением бархатного сезона и его не стоит проводить за партами. В бурную полемику с парламентарием вступили слушатели радио "Комсомольская Правда - Хабаровск".

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