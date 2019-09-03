Первое сентября перенесем на октябрь: эксперимент начнем с Дальнего Востока
Каникулы будем продолжать в сентябре?Фото: Сергей ПЯТКОВ
слушайте прямой эфир от 3 сентября 2019 на 88,3 FM
Эксперт 03_09_2019
00:00
00:00
С Хабаровского края и Приморья предлагается начать эксперимент - учебный год с 1 октября. Аргументация инициатора депутата Госдумы Василия Власова - начало осени в регионе совпадает с наступлением бархатного сезона и его не стоит проводить за партами. В бурную полемику с парламентарием вступили слушатели радио "Комсомольская Правда - Хабаровск".