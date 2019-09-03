Первое сентября перенесем на октябрь: эксперимент начнем с Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-03T08:59:31+03:00

Эксперт 03_09_2019 00:00 00:00

С Хабаровского края и Приморья предлагается начать эксперимент - учебный год с 1 октября. Аргументация инициатора депутата Госдумы Василия Власова - начало осени в регионе совпадает с наступлением бархатного сезона и его не стоит проводить за партами. В бурную полемику с парламентарием вступили слушатели радио "Комсомольская Правда - Хабаровск".