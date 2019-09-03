Вода из под крана на Красной речке станет прозрачной: в Хабаровске строят новый водовод

3 Сент. 09:26 2019-09-04T08:52:13+03:00

Хабаровск Эфир 04_09_19 00:00 00:00

Совсем недавно в Комсомольске-на-Амуре снесли базовую станцию сотовой связи. На этом настояли жители. Якобы она неблагоприятно действовала на их здоровье. К слову, суд оказался другого мнения. Однако администрация решила все-таки убрать с глаз долой вышку. Но самое интересное, что теперь люди не смогут полноценно воспользоваться связью, то есть в случае необходимости вызывать врача на дом или пожарных. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела контроля (надзора) и разрешительной работы управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Барановский и главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зыбенская. С 8 утра поговорили о том, какие радиотехнические объекты вызывают беспокойство у жителей, можно ли размещать «тарелки» на крышах домов и действительно ли базовые станции влияют на состояние человека.

Радиофобия: жители Хабаровского края жалуются на базовые станции связиФото: Сергей ПЯТКОВ

А уже в следующем часе, обсудили важную тему. А важная она особенно для жителей Красной речки, которые из года в год испытывают проблемы с качеством питьевой воды. Все прекрасно помнят, что в микрорайон постоянно подвозят цистерны с водой. Но уже совсем скоро проложат новый водовод, который тянут от улицы Прогрессивной. Он навсегда поставит жирную точку в этом вопросе. К разговору присоединился замначальника отдела инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Игорь Магницкий.