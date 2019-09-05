Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улиц

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-05T07:55:00+03:00

Хабаровск Эфир 05_09_19 00:00 00:00

Хабаровские дороги, как после бомбежки. Асфальт размыли ливни. Теперь на проезжей части дыры, ямы и неровности. Службам благоустройства предстоит восстановить полотно до холодов. Кстати, обильные дожди дадут знать о себе зимой, когда на дороге появятся трещины, а летом все придется заново латать. Подвели в этот раз и ливневневые канализации, а все потому что просто не могли справиться с таким количеством осадков. В гостях - исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства, управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Дмитрий Панащатенко. С 8 утра обсудили, с каким объемом работ столкнулось управления, какие улицы больше всего пострадали и сколько денег пришлось выделить дополнительно на ремонт.

Хабаровские дороги, как после бомбежки: городские службы бросили все силы на ремонт улицФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часа поговорим про строительство школ и детских садов в Хабаровске. К разговору присоединится замдиректора департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Денис Максимкин. Узнали, когда закончат строить школу в Волочаевском городке, какие микрорайоны нуждаются в новых детских садах и где их собираются возводить. А также высока ли доля вложений инвесторов в строительство образовательных учреждений.