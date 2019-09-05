Наталья Болоняева в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-05T07:36:51+03:00

Наталья Болоняева 00:00 00:00

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом консультативно-диагностического центра «Вивея» Натальей Болоняевой. Говорили не только об уникальных исследованиях, которые проводят в медицинском учреждении, а также о цифровизации системы здравоохранения.