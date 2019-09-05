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Наталья Болоняева в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея»Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 сентября на частоте 88,3 FM

Наталья Болоняева

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В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с главным врачом консультативно-диагностического центра «Вивея» Натальей Болоняевой. Говорили не только об уникальных исследованиях, которые проводят в медицинском учреждении, а также о цифровизации системы здравоохранения.

Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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