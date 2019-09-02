2019-09-05T10:47:00+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Нагрузка в два раза больше: ожидания команды "СКА-Нефтяник" в новом сезоне

Нагрузка в два раза больше: ожидания команды "СКА-Нефтяник" в новом сезонеНагрузка в два раза больше: ожидания команды "СКА-Нефтяник" в новом сезонеФото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте прямой эфир от 2 сентября 2019

Эксперт 2_09_2019

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Новый хоккейный сезон команда "СКА- Нефтяник" откроет играми в турнире СУПЕРBANDY, где встретятся сильнейшие команды России и Швеции. Чемпионы намерены выиграть, однако год ожидается не простым. На это несколько причин и главная из них - значительное обновление состава. Как клуб будет справляться с такой ситуацией, об этом в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" говорили главный тренер команды Михаил Юрьев, полузащитник Максим Ишкельдин и пресс-секретарь Виталий Афанасьев.

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