Нагрузка в два раза больше: ожидания команды "СКА-Нефтяник" в новом сезоне
Нагрузка в два раза больше: ожидания команды "СКА-Нефтяник" в новом сезонеФото: Сергей ПЯТКОВ
Слушайте прямой эфир от 2 сентября 2019
Эксперт 2_09_2019
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Новый хоккейный сезон команда "СКА- Нефтяник" откроет играми в турнире СУПЕРBANDY, где встретятся сильнейшие команды России и Швеции. Чемпионы намерены выиграть, однако год ожидается не простым. На это несколько причин и главная из них - значительное обновление состава. Как клуб будет справляться с такой ситуацией, об этом в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" говорили главный тренер команды Михаил Юрьев, полузащитник Максим Ишкельдин и пресс-секретарь Виталий Афанасьев.