2019-09-09T06:17:55+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компания

Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компанияСезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компанияФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 9 сентября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 09_09_19

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С самого утра в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подведели итоги минувшей недели. Обсудили первую игру Амура в сезоне КХЛ, рассказали, где появилась первая «умная остановка»в городе и как воспользоваться услугами ветеранского такси. А еще узнали, как обстоят дела в Комсомольске-на-Амуре. Там вода совсем не хочет отступать, уровень реки все прибавляет в сантиметрах. Город изрядно подтопило.

А в 9 утра к разговору присоединилась консультант отдела управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова. Говорили про осеннюю вакцинацию против гриппа, новую четырехвалентную вакцину, а также выяснили, почему так важно пройти иммунизацию вовремя.

Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компания Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сезонный грипп: в Хабаровске стартовала прививочная компанияФото: Сергей ПЯТКОВ

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