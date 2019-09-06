Николай Платошкин в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-06T09:17:01+03:00

Николай Платошкин 00:00 00:00

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с доктором исторических наук Николаем Платошкиным. Говорили не только о снижении тарифов ЖХК, но и о повышении минимальной оплаты труда, охране водного бассейна реки Амур.