2019-09-09T09:32:13+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерь

Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерьАктёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерьФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир от 9 сентября 2019 на 88,3 FM

эксперт 9_9_2019

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Кинолагерь под Хабаровском заработает через пару недель. Там за два дня пять съемочных групп должны будут отснять материал для кинолент, которые покажут 13-14 декабря в кинотеатре "Совкино" в рамках дополнительной программы. Где будут жить члены кинолагеря? Какие идеи будут воплощать? Эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" обсудили с директором Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино "Точка возврата" Романом Овсейчуком.

Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерь Фото: Сергей ПЯТКОВ

Актёры найдены, нужны монтажёры и операторы: в Хабаровске собирают кинолагерьФото: Сергей ПЯТКОВ

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