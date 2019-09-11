Хабаровские дачники отправятся к затопленным участкам: навигацию на Амуре восстановят

11 Сент. 07:46 2019-09-11T07:58:16+03:00

Владимир Ощановский Хабаровск 11_09_19 00:00 00:00

Урожай хабаровских дачников на островах в этом году беспощадно смыл Амур. Многие даже не успели вывезти овощи и ягоду. Сейчас теплоходы к участкам не ходят, вода не дает подойти транспорту к остановкам. Пока неизвестно собираются ли власти восстанавливать навигацию в случае снижения уровня реки. В гостях радио «Комсомольская правда»- Хабаровск» - начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимира Ощановский. С 8 утра узнали, когда речные трамвайчики поедут к островам, а также обсудили новые изменения в работе общественного транспорта. А еще узнали, как обновится автопарк в городе.