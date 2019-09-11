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«Грязные» или честные: выборы в Хабаровском крае наделали много шума

«Грязные» или честные: выборы в Хабаровском крае наделали много шума«Грязные» или честные: выборы в Хабаровском крае наделали много шумаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 11 сентября на частоте 88,3 FM

Итоги Выборов Хабаровск 11_09_19

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Многие кандидаты в Хабаровском крае после выборов не смогли достойно принять поражение. В итоге избирательная кампания сразу стала грязной и нечестной. Теперь всем интересно, как будут складываться отношения партий в регионе. Ведь безоговорочную победу одержала ЛДПР, которая лихо убрала со своего пути конкурентов. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - политконсультант Даниил Ермилов, первый секретарь краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и председатель регионального отделения партии «Справедливая России» Игорь Глухов. С 9 утра обсудили, как отразиться работа избранных депутатов на жизни Хабаровского края.

«Грязные» или честные: выборы в Хабаровском крае наделали много шума Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Грязные» или честные: выборы в Хабаровском крае наделали много шумаФото: Сергей ПЯТКОВ

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