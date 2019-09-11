11 Сент. 11:22 2019-09-12T10:36:51+03:00

Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регион Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 11_09_2019 00:00 00:00

Делегация Хабаровского края побывала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Важность ВЭФ подчеркивает и то, что пятый год подряд на него приезжает президент страны Владимир Путин и внимание зарубежных партнеров. Среди гостей были премьер Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие важные лица. Подробности заключенных контрактов и перспективы в студии радио "Комсомольская правда-Хабаровск" мы обсудили с министром экономического развития Виктором Калашниковым.

Итоги ВЭФ для Хабаровского края: проекты, которые должны принести деньги в регионФото: Сергей ПЯТКОВ

Также темой эфира стала ситуация с компенсацией потери дачниками урожая из-за наводнения на Амуре. Об этом говорили с председателем межрайонным союзом садоводов Натальей Митиной.