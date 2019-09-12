СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-12T04:57:34+03:00

Тема Дня Хабаровск 12_09_19 00:00 00:00

По итогам V Восточного экономического форума, становится очевидным, что для такой важной и многоуровневой системы как ЖКХ, прозрачность начислений - это необходимость, как для населения и ресурсоснабжающих организаций, так и для контролирующих органов. Прозрачность и детализацию по услугам ЖКХ уже может получить каждый житель Бурятии. В эфире открытой студии радио «Комсомольская правда» генеральный директор ООО ЕИРЦ Гемаля Гендунова поделилась своими впечатлениями от ВЭФ и рассказала о возможностях мобильного приложения ЕИРЦ.

- Мы впервые представляем республику в формате ВЭФ. Очень радует, что мы можем быть вместе с Дальним Востоком, можем видеть свои перспективы и дальнейшее развитие с точки зрения не только нашей территории, но и в масштабах всего региона.

Генеральный директор ЕИРЦ Гемаля Гендунова на радио «Комсомольская правда»Фото: Сергей ПЯТКОВ

ЕИРЦ гарантирует удобство, чистоту и качество расчетов.

На Восточном экономическом форуме те проекты, которые привезли новички — Бурятия и Забайкалье, вызвали большой интерес. В чём отличие Единого информационно-расчётного центра Бурятии от тех организаций, которые работают в других регионах Дальнего востока?

- Расчетные центры или другие организации, занимающиеся кассовыми расчетами, есть в каждом регионе. Единый информационно-расчетный центр г. Улан-Удэ является филиалом большой энергетической компании ПАО «ТГК-14», в этом пожалуй, наше главное отличие, поскольку обычно РКЦ – это детища региональных властей. Так как есть обеспокоенность больших ресурсников в дисциплине платежей и в полном объеме их поступлений, мы контролируем не только платежи ПАО «ТГК-14», но и позволяем органам власти иметь полный доступ и контроль прозрачности всех поставщиков услуг в регионе.

ЕИРЦ – единое окно для оплаты за всё.

- Главные преимущества при использовании услуг единого расчетного центра таковы, - отметила Гемаля Гендунова. - Во-первых, все платежи отражаются в единой квитанции, вносятся на единый лицевой счет. Во-вторых, все платежи можно оплачивать в онлайн-сервисе через единое приложение. При этом через него можно оплачивать не только услуги ЖКХ, но и детские сады, школы, другие образовательные услуги. Эти плюсы уже ощутили на себе жители Бурятии и соседнего Забайкалья. Такие сервисы экономят время и позволяют сразу увидеть обоснованность начисленных платежей, к примеру в таких спорных вопросах как домовые нужды.

Генеральный директор ЕИРЦ Гемаля Гендунова на радио «Комсомольская правда»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Согласитесь, весьма удобно вместо нудных и долгих посещений бухгалтерии управляющей компании или ТСЖ увидеть всё и сразу у себя в телефоне. Да, подобные приложения есть у каждого уважающего себя банка, но у ЕИРЦ есть ответ и на этот аргумент.

- Банковские приложения объединяют лицевые счета по тому или иному поставщику услуги, - объяснила Гемаля Батоевна. - Так умножаются сущности: много лицевых счетов, много поставщиков. Здесь же любой потребитель имеет возможность, установив приложение, произвести оплату одним движением, через любую карту любого банка, не обращаясь к каждому поставщику отдельно. Также, вы можете передать показания счетчиков, оперативно получить расчет каждого платежа и сразу же внести средства.

Как отметила Гемаля Гендунова, сервис в ее родном регионе очень востребован жителями. Возможно, его достоинства смогут вскоре оценить и жители Хабаровского края.