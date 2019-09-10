10 Сент. 10:38 2019-09-12T10:57:36+03:00

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказаться Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 10_09_2019 00:00 00:00

Эмоциональное выгорание - подарок из 90-х, когда в кризисные временами люди хватались за любую работу в любом объеме. Сейчас ситуация не столь экстремальная. Однако, трудоголизм и сейчас поощряется. Как распознать эмоциональное выгорание? Кто этому больше подвержен? Как вовремя вернуть себе психологическое равновесие? Об этом в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" мы говорили с бизнес-тренером Ольгой Збарской.

Эмоциональное выгорание: подарок с 90-х, от которого стоит отказатьсяФото: Сергей ПЯТКОВ

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