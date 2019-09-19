«Ярмарка здоровья»: хабаровчане бесплатно пройдут обследование и получат консультации врачей

19 Сент. 08:40 2019-09-20T07:03:36+03:00

Хабаровск Эфир 20_09_19 00:00 00:00

В эту субботу хабаровчане смогут проверить свое здоровье и получить советы от врачей совершенно бесплатно. 21 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 10-00 до 17-00 часов пройдет «Ярмарка здоровья». В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик. С 8 утра узнали, какие обследования можно будет пройти на мероприятии, а также поговорили про осеннюю вакцинации от гриппа. К слову, прививку жители смогут поставить и на «Ярмарке здоровья».

«Ярмарка здоровья»: хабаровчане бесплатно пройдут обследование и получат консультации врачейФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часе к нам студию заглянул музыкант Сергей Васильев. Поводом для разговора стал городской фестиваль блюза, который стартует в эту субботу, 21 сентября.