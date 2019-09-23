Хабаровск готовится к лыжному сезону: спортсмены и любители прокачают новые трассы

23 Сент. 14:43 2019-09-24T08:43:54+03:00

Хабаровск Эфир 24_09_19 00:00 00:00

Совсем скоро Хабаровск накроет зима и пока непонятно, где можно будет покататься на лыжах в новом сезоне. Всем нам обещали реконструировать базу «Спартак» и даже выбрали ей новое имя - «Хехцир». Территории отдыха, конечно, давно не радовала посетителей. Подъемники не всегда работали, а трассы были полны камней. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска Алексей Подгорный. С 9 утра обсудили, как решается вопрос с преобразованием «Спартака», откроют ли лыжный трек в парке Дома офицеров флота и смогут ли этой зимой там смогут тренироваться спортсмены. А еще узнали, куда переедет на время холодов зарядка с мэром.

А с самого утра обсудили пик продаж Айфона. В частности, почему люди каждый раз готовы отдавать баснословные суммы денег за телефон и есть ли у хабаровчан «синдром онлайн». К разговору присоединился специалист в области цифровых технологий Евгений Колесник.