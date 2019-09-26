Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четверо

26 Сент. 14:21 2019-09-27T08:28:28+03:00

Хабаровск Эфир 27_09_19 00:00 00:00

Грядут еще одни выборы — молодежные. Жители краевого центра проголосуют за общественного советника мэра по делам молодежи. Поддержать кандидата можно будет 3 октября с 8:00 до 18:00 часов на любом избирательном участке. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - Петр Звягиенцев, Андрей Максименко и Владислав Фоминых. В 8 утра узнали, какие в первую очередь проблемы молодежи претенденты собираются решать.

Хабаровчане выберут советника мэра по делам молодежи: на пост претендуют четвероФото: Сергей ПЯТКОВ

А в следующем часе к нам заглянули директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин и Егор Малков, солист. Говорили про открытие нового театрального сезона.