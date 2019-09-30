2019-10-01T05:56:51+03:00
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Лес рубят, щепки летят: в Хабаровском крае система мониторинга проследит за «черными лесорубами»

Лес рубят, щепки летят: в Хабаровском крае система мониторинга проследит за «черными лесорубами»Лес рубят, щепки летят: в Хабаровском крае система мониторинга проследит за «черными лесорубами»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 1 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 01_10_19

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Нелегалам дровосекам перекроют кислород в Хабаровском крае. В нашем регионе запустили уникальную систему спутникового мониторинга, которая позволяет следить за лесными насаждениями. Теперь не одна незаконная рубка не сможет пройти мима носа специалистов. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - замминистра информационных технологий и связи края Олег Бовкуш. С 9 утра обсудили первые результаты проекта, а также узнали, как уникальный комплекс в дальнейшем позволит более эффективно управлять лесной отраслью.

Лес рубят, щепки летят: в Хабаровском крае система мониторинга проследит за «черными лесорубами» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Лес рубят, щепки летят: в Хабаровском крае система мониторинга проследит за «черными лесорубами»Фото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра к нам заглянул заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников. Повод для разговора - Международный день музыки. А это значит, что в филармонии по такому случаю состоится концерт. В 8:00 узнали, не только какие музыкальные композиции смогут услышать зрители, но и, конечно, каким будет новый творческий сезон.

Хабаровская краевая филармония открывает новый творческий сезон Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровская краевая филармония открывает новый творческий сезонФото: Сергей ПЯТКОВ

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