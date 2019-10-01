2019-10-02T07:04:38+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводка

Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводкаХабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводкаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 2 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 02_10_19

00:00
00:00

Вода наконец-то отступила от Хабаровска, теперь осталось подсчитать ущерб, который нанесла стихия. А суммы там действительно серьезные. Так, в Железнодорожном районе сумма превысила свыше 11 миллионов рублей. В нее, конечно, не входят те же разбитые дороги, например. А все мы помним, как обильные дожди испортили проезжую часть. Конечно, уже на многих улицах все привели в порядок. В гостях радио «Комсомольская правда»– Хабаровск» - заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска Виталий Орел. С 9:00 узнали, как у нас обстоят дела с выплатами для пострадавших, как восстанавливают дома, в которые зашла вода и, что теперь будет с насыпной дамбой.

Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводка Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане начали получат выплаты за ущерб от паводкаФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра к нам заглянули дизайнеры Наталья Брезденюк и Галина Чепковская. Девушки собираются принять участие в ежегодном конкурсе «Золотое лекало». Какие работы готовы представить на мероприятии модельеры, а также, что в тренде этой осенью. Эти и другие вопросы обсудили в 8:00.

«Золотое лекало»: хабаровские дизайнеры о моде Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Золотое лекало»: хабаровские дизайнеры о модеФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 99.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Налетчик в Хабаровске бил пенсионерку скалкой из-за денег, которых не было
Ущерб от паводка в Хабаровском крае оценили почти в два миллиарда рублей
Музыканты нашли благодарных слушателей в колонии Хабаровского края
Хабаровчанка и ее ребенок вернули крышу над головой в собственном доме
Единственный частный музей в Хабаровске стал лучшим в России
Велосипедист, сбивший пенсионера в Комсомольске, условно лишился свободы
Оленеводам в Хабаровском крае приготовили полтора миллиона рублей
Торговый представитель в Хабаровском крае не довез работодателям 370 тысяч рублей
Закон о социальном питании приняли в Еврейской автономии
В Хабаровском крае напишут «Географический диктант» наравне с жителями Европы
Коммунальные компании в Хабаровском крае задолжали энергетикам больше 370 миллионов рублей
Питомник имени Лукашова в Хабаровске очистили от мусора
Биробиджанец сказал, что у него наркотиков нет, и вытащил из кармана подозрительную массу
На ремонте шоссе в Комсомольске похитили 117 миллионов рублей
Территорию детских садов в Хабаровске благоустроят до холодов
В Хабаровском крае на драгоценных сельхозземлях растут сорняки
В кинотеатрах Хабаровского края запустят новые противопожарные ролики
В Хабаровске краевой дворец единоборств откроют в феврале 2020 года
Бухгалтер в Хабаровске расплатилась за чужие алименты
Пропасть между родившимися и умершими увеличивается в Хабаровском крае
Медали вручили семьям в Биробиджане за полувековое супружество
Погода в Хабаровске на 2 октября 2019 года: днем до +25, без осадков