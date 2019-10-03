Обновленный состав Хабаровской городской думы готов к работе

3 Окт. 08:36 2019-10-04T07:17:31+03:00

Михаил Сидоров 04_10_19 00:00 00:00

Хабаровская городская дума седьмого созыва приступила к работе. Накануне прошло первое заседание, на котором выбрали спикера и двух замов муниципального парламента. По результатам тайного голосования председателем гордумы стал Михаил Сидоров, директор краевой типографии. В 8 утра Михаил Викторович заглянул на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». Поговорили о новом составе думы, с чего предстоит начать работу, а также узнали, как парламентарии будут взаимодействовать с администрацией Хабаровска.