Аварийное жилье под снос: хабаровчане переезжают в благоустроенные квартиры

6 Окт. 13:24 2019-10-07T06:53:59+03:00

Хабаровск Эфир 07_10_19 00:00 00:00

В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувших выходных. Узнали, какие планы перед собой ставит новый советник мэра по делам молодежи, почему спасатели покинули Комсомольск-на-Амуре, и все ли водители соблюдали правила дорожного движения в эти выходные.

А уже в следующем часе к нам заглянула в гости заместитель начальника управления жилищного фона и приватизации жилья администрации горда Хабаровска Светлана Пискун. Говорили про расселение аварийных домов в краевом центре. Узнали, какие адреса на очереди, сколько уже собственников стали новоселами, и как продать свою квартиру на площадке «Росэлторг».