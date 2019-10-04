2019-10-04T07:32:57+03:00
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Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в Хабаровске

Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в ХабаровскеЛовкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 4 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 04_10_19

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В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» фокусник-иллюзионист Александр Флегонтов рассказал, как фокусы могут стать бизнесом. А еще узнали, как придумывают номера, сколько часов, дней и ночей нужно потратить, чтобы научиться первым трюкам и, как заставить зрителя поверить в волшебство.

Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

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