СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-04T07:32:57+03:00

Ловкость рук и никакого мошенничества: как стать известным иллюзионистом в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровск Эфир 04_10_19 00:00 00:00

В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» фокусник-иллюзионист Александр Флегонтов рассказал, как фокусы могут стать бизнесом. А еще узнали, как придумывают номера, сколько часов, дней и ночей нужно потратить, чтобы научиться первым трюкам и, как заставить зрителя поверить в волшебство.