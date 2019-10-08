2019-10-08T06:50:57+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питание

Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питаниеМеню для всех: в хабаровских школах сделали единое питаниеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 8 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 08_10_19

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В Хабаровске много инициативной молодежи, которая без проблем открывает в городе бизнес. Некоторые, конечно, спустя время прекращают вести деятельность. Причин на это много, но самая главная это, конечно, отсутствие клиентов, а значит и прибыли. Вот, чтобы таких историй было как можно меньше, в краевом центре пройдет масштабная бизнес-конференция. Подробней рассказали наши гости - Артем Фридман и Алла Ткаченко представители компании «Альянс Стратег-ДВ». В 8:00 говорили не только о мероприятии, но и узнали, как поднять доход, преуспевать в деле и оставаться на плаву.

Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питание Фото: Сергей ПЯТКОВ

Меню для всех: в хабаровских школах сделали единое питаниеФото: Сергей ПЯТКОВ

А уже в следующем часе в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровска» заглянет начальник управления образования администрациии города Хабаровска Ольга Лалетина. Узнали, как решился вопрос со школьным питанием, а также как получить сертификат допобразования и, что за новые тесты придумали для учащихся в школах.

Доходы растут: хабаровчан научат управлять бизнесом дистанционно Фото: Сергей ПЯТКОВ

Доходы растут: хабаровчан научат управлять бизнесом дистанционноФото: Сергей ПЯТКОВ

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