2019-10-09T12:33:50+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредит

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредитИпотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредитФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 9 октября на частоте 88,3 FM

Сбербанк Хабаровск 09_10_19

00:00
00:00

Жилищную проблему каждый может решить за счет ипотечного кредитования. Однако не все решаются взять на себя долговые обязательства. Причин на это много. Cтать обладателем собственной квартиры теперь гораздо проще. Ставки по ипотеке снизились, а условия ее получения более доступны. Кроме того, есть преференции для разных категорий граждан, в том числе, многодетных семей. В гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представители ПАО «Сбербанк» Ольга Евсеева и Анастасия Пиотрович. Со специалистами пообщались на тему, выгодно ли сейчас брать ипотеку и какие ставки предлагает «Сбербанк», с помощью каких сервисов подается заявка, и с каким ежемесячным доходом можно рассчитывать на положительный результат.

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредит Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредитФото: Сергей ПЯТКОВ

Конечно, обсудили, на что нужно обратить внимание во время заключения договора.

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредит Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредитФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 24.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровском крае выясняют, нужна ли четырехдневная рабочая неделя
Хабаровский музтеатр отметит свои 93 года «Сильвой»
С 18 октября в Хабаровске изменят расписание автобусов и трамваев
Новые тракторы и бульдозеры получили лесники Хабаровского края
Хабаровский край представит современные архитектурные решения в Москве
Хабаровские кадеты подарили своей школе победу на конкурсе «Сыны и дочери Отечества»
Штормовое предупреждение на 11 октября: в ЕАО резко похолодает
В Биробиджане полицейский по пути на работу спас человека от смерти
В Еврейской автономии рожают меньше, а умирают чаще
У хабаровских улиц появится индивидуальный стиль
В Биробиджане и Хабаровске ищут 15-летнюю Екатерину
В Хабаровске начался чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию
В Комсомольске выплаты получили больше 15 тысяч подтопленцев
Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртным
Работодателям в Хабаровском крае дадут гранты на рабочие места для инвалидов
В Хабаровском крае осудили виновного в пожаре, унесшем жизни женщины и трех детей
Счет сельчанки в Хабаровском крае «похудел» на полмиллиона рублей из-за долга
Пожарные расчеты экстренно стянулись к ТЭЦ-1 в Хабаровске
Тело инопланетного вида привело в замешательство ученых в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
Вор в Хабаровске лез по балкону к возлюбленной и по пути обворовал квартиру
Беременную женщину экстренно доставили в Хабаровск вертолетом санавиации
Экологи из Хабаровска, Ниигаты и Харбина поговорят об экологической политике городов