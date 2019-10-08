Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредит

8 Окт. 07:23 2019-10-09T12:33:50+03:00

Сбербанк Хабаровск 09_10_19 00:00 00:00

Жилищную проблему каждый может решить за счет ипотечного кредитования. Однако не все решаются взять на себя долговые обязательства. Причин на это много. Cтать обладателем собственной квартиры теперь гораздо проще. Ставки по ипотеке снизились, а условия ее получения более доступны. Кроме того, есть преференции для разных категорий граждан, в том числе, многодетных семей. В гостях на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представители ПАО «Сбербанк» Ольга Евсеева и Анастасия Пиотрович. Со специалистами пообщались на тему, выгодно ли сейчас брать ипотеку и какие ставки предлагает «Сбербанк», с помощью каких сервисов подается заявка, и с каким ежемесячным доходом можно рассчитывать на положительный результат.

Ипотека с умом: «Сбербанк» в Хабаровске предлагает выгодные ставки на жилищный кредитФото: Сергей ПЯТКОВ

Конечно, обсудили, на что нужно обратить внимание во время заключения договора.