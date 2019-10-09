Благоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территории

9 Окт. 08:33 2019-10-10T10:18:20+03:00

Хабаровск Эфир 10_10_19 00:00 00:00

Хабаровчане выбрали путем онлайн-голосования общественную территорию, которую уже в следующем году благоустроят. Было три претендента. Но безоговорочную победу одержал проект будущего сквера на улице Сергеевской в поселке Березовка. Его поддержали 4338 человека. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист сектора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Мария Мельникова. С самого утра узнали, какие работы теперь планируют провести в сквере, смогут ли внести свои предложения жители и, что будет с теми, кто не смог занять первое место.