2019-10-10T10:18:20+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Благоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территории

Благоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территорииБлагоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территорииФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 10 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 10_10_19

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Хабаровчане выбрали путем онлайн-голосования общественную территорию, которую уже в следующем году благоустроят. Было три претендента. Но безоговорочную победу одержал проект будущего сквера на улице Сергеевской в поселке Березовка. Его поддержали 4338 человека. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист сектора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Мария Мельникова. С самого утра узнали, какие работы теперь планируют провести в сквере, смогут ли внести свои предложения жители и, что будет с теми, кто не смог занять первое место.

Благоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территории Фото: Сергей ПЯТКОВ

Благоустроенный Хабаровск: горожане помогают создавать общественные территорииФото: Сергей ПЯТКОВ

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