2019-10-10T08:22:47+03:00
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Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоу

Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоуТы звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоуФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 10 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 10_10_19

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В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянул участник проекта «Голос» на Первом канале Анатолий Букин. А все потому что четверг у нас музыкальный. C нашим гостям успели поговорить о музыкальной карьера хабаровчанина, а также узнали, как он попал на шоу и, почему талантливая молодежь краевого центра не спешит на кастинги в Москве.

Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоу Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ты звезда: хабаровчане пользуются успехом на московских телешоуФото: Сергей ПЯТКОВ

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