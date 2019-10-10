СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-10T09:54:36+03:00

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением? Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 10_10_2019 00:00 00:00

Сегодня во всемирный день психического здоровья решили мы поговорить об оскорблениях. Точнее что и при каких обстоятельствах может им считаться и перерасти в преступление. К разговору в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы пригласили старшего помощника прокурора Кировского района Хабаровска Анну Лозовицкую

Оскорбление: с чего оно начинается и когда становится преступлением?Фото: Сергей ПЯТКОВ

и эксперта-лингвиста, преподавателя хабаровского института культуры Оксану Мизко