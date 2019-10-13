Карта дворов: хабаровчанам помогут закрыть мусорную проблему

13 Окт. 12:38 2019-10-15T07:19:55+03:00

Хабаровск Эфир 14_10_19 00:00 00:00

В Хабаровске появилась карта дворов. Новинка станет полезной для тех, кто ищет, например, квартиру и хотел бы знать заранее, как следят собственники за чистотой своего двора. Кликнув мышкой, можно узнать: есть ли мусор на детской площадке, окурки под балконами, вывозят ли отходы и многое другое. Кстати, в проекте участвуют волонтеры, которые на безвозмездной основе помогают наводить чистоту на таких территориях. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - руководитель гражданского клуба цифровой урбанистики «UrbanIT» Владимир Аверин. С 9 утра узнали первые результаты после запуска карты.

Карта дворов: хабаровчанам помогут закрыть мусорную проблемуФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра подвели итоги минувших выходных. Узнали, чем же закончилась история в Комсомольске-на-Амуре с нефтяными дорогами, кто нарушал правила ПДД в субботу и воскресенье, а еще как прошел праздник ГТО.