2019-10-15T03:48:59+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейНу, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 14 октября 2019 на 88,3 FM

эксперт 14_10_2019

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Где и как заработать решает сейчас бизнес в России в целом и в Хабаровском крае в частности. Накануне в краевом центре прошел Дальневосточный форум предпринимателей. И некоторые рецепты, идеи были озвучены там. Сегодня мы их обсуждали в эфир радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра инвестиций и предпринимательства Хабаровского края Натальей Рехтиной

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

и владельцем бренда "Машенькины пироги" Иваном Емельяновым.

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, посчитаем: итоги Дальневосточного форума предпринимателейФото: Сергей ПЯТКОВ

Во второй половине проекта "Хабаровский эксперт" речь шла уже о делах семейных, точнее о разводе. Если жизнь после брака обсуждали с юристом, практикующим медиатором Павлом Пантелеевым.

Если жизнь после брака Фото: Сергей ПЯТКОВ

Если жизнь после бракаФото: Сергей ПЯТКОВ

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