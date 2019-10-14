Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесом
Прямой эфир 15 октября на частоте 88,3 FM
Хабаровск Эфир 15_10_19 Часть 2
25 октября хабаровские предприниматели соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом и получить пару уроков от известных гуру в этом деле. В краевом центре пройдет большая бизнес-конференция на тему: «Как создать системный бизнес, выйти из оперативного управления и поднять доход». Все о мероприятии рассказали представители компании «Альянс Стратег-ДВ» Алла Ткаченко и Артем Фридман. Настраивайтесь на волну 88,3 FM.
Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесомФото: Сергей ПЯТКОВ