2019-10-15T08:51:39+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесом

Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесомНачинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесомФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 15 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 15_10_19 Часть 2

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25 октября хабаровские предприниматели соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом и получить пару уроков от известных гуру в этом деле. В краевом центре пройдет большая бизнес-конференция на тему: «Как создать системный бизнес, выйти из оперативного управления и поднять доход». Все о мероприятии рассказали представители компании «Альянс Стратег-ДВ» Алла Ткаченко и Артем Фридман. Настраивайтесь на волну 88,3 FM.

Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесом Фото: Сергей ПЯТКОВ

Начинающим на заметку: хабаровчан научат управлять бизнесомФото: Сергей ПЯТКОВ

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