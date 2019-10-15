2019-10-16T06:34:41+03:00
Это - Хабаровск!
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожая

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяХабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 16 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 16_10_19 09-00 - 10-00

00:00
00:00

В СМИ появилась информация о том, что картофель значительно подорожал. Значит ли это, что паводок загубил весь урожай в Хабаровском крае, а на прилавках продукция из других регионов. Оттуда и цена. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорока. Обсудили, как краевые власти помогает решить проблему с потерянным урожаем, какие компенсации в данном случае положены и, почему отбор для фермеров, которые желают работать на ярмарке в «Экодоме» решили ужесточить. А еще поговорили про закупочные центры.

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожая Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровские фермеры подсчитывают убытки: ударить ли по кошельку жителей потеря урожаяФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 49.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На проспекте Октябрьском в Комсомольске ограничат движение машин
В Хабаровском крае оценят состояние системы образования
В Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России
Бельгийцы планируют строить в Хабаровском крае теплицы
Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплату
В Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельные
От некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские гранты
Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвящения
В Амур в большом количестве попали загрязняющие вещества
В Хабаровском крае родственникам осужденных устроили экскурсию по колонии
Хабаровчанин за 25 тысяч рублей лишился свободы на два месяца
В Хабаровском крае спасатели очистили от мусора озеро Хака
Пьяный и без прав водитель в Комсомольске ездил на чужой машине
Поголовье рогатого скота увеличат в Хабаровском крае за счет господдержки
Новые переселенцы-соотечественники в ЕАО получат выплаты
Хабаровск закрыли новым понтоном-батопортом
Ранний ледостав начался на одной из рек Хабаровского края
В Хабаровском крае спасли двух Робинзонов поневоле
В Хабаровске тратят сэкономленное в бесснежную зиму масло на подготовку техники
Автолюбительница в Хабаровске протаранила грузовик с прицепом
Стадион с недоделками после реконструкции обнаружили под Хабаровском
В Хабаровском крае в пассажирском автобусе ехала незаконная рыба с икрой
На вопросы по оплате коммуналки в Хабаровском крае ответят на «горячей линии»
В Комсомольске разбирают дамбы после наводнения
Молодежь коренных народов Хабаровского края «Встанет на крыло»
Погода в Хабаровске на 16 октября 2019 года: днем до +9, без осадков
В поселке Горького под Хабаровском 16 октября отключат холодную воду
В селе Хабаровского края появилась целая «Сказочная страна»