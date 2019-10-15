Инструкция: как попасть в детский сад Хабаровска
Инструкция: как попасть в детский сад ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН
Слушайте эфир от 15 октября 2019 года на 88,3 FM
эксперт 15_10_2019
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Как устроить своего ребенка в детский сад Хабаровска? Вопрос, волнующий многих родителей краевого центра, в том числе и наших радиослушателей. Именно поэтому мы пригласили в студию радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяну Матвеенкову.
Инструкция: как попасть в детский сад ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ