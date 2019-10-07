Парламентаризм в России: верным ли путём идём, товарищи?

7 Окт. 06:54 2019-10-17T07:53:59+03:00

эксперт 7_10_2019 00:00 00:00

Современная парламентская система сложилась после событий сентября-октября 1993 года. В студию радио "Комсомольская Правда-Хабаровск" мы пригласили представителей четырех партий, представленных в Государственной думе, обсудить как они оценивают произошедшие тогда перемены и насколько жизнеспособна оказалась многопартийная система, свободные выборы. Эти и другие вопросы были заданы руководителю хабаровского отделения партии "Справедливая Россия" Игорю Глухову, представителю хабаровского отделения партии "Единая Россия" Ивану Джуляку, представителю хабаровского отделения ЛДПР Ивану Крюкову, первому секретарю краевого отделения КПРФ Петру Перевезенцеву.