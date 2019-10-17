2019-10-18T08:57:48+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоев

В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоевВ нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоевФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 18 октября на частоте 88,3 FM

ДГК 18_10_19

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В Хабаровске отопительный сезон стартовал еще 4 октября, тогда начали подключать социальные учреждения. А уже 7 числа батареи постепенно стали греть в жилых домах. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор «Хабаровской теплосетевой кампании» филиала АО «ДГК» Сергей Нехороших. С 9 утра обсудили, что делать, если управляющая компания не хочет решать проблемы с отоплением, куда бежать, если из под крана льется ржавая вода. А также узнали, как прошла в целом подготовка к отопительному сезону в городе.

В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоев Фото: Сергей ПЯТКОВ

В нашем доме уютно и тепло: отопительный сезон в Хабаровске проходит без сбоевФото: Сергей ПЯТКОВ

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