Выходи на ринг: в Хабаровске пройдет профессиональный турнир по кикбоксингу

17 Окт. 09:03 2019-10-18T08:55:07+03:00

Кикбоксинг 18_10_19 00:00 00:00

Уже в ноябре в Хабаровске пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу. Спортсмены со всего Дальнего Востока сойдутся в поединках. А кто выйдет на главный бой пока держат в секрете. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - президент Дальневосточной федерации кикбоксинга Сергей Ромашков и исполнительный директор промоутерской компании «Кикбоксинг PRO» Евгений Чижиков. С 8 утра узнали, какие титульные поединки ожидаются в краевом центре, а также поговорили, почему кикбоксинг пока не имеет такой популярности у зрителей, как бокс и ММА, и какие перспективы ожидают этот вид спорта.