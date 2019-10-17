2019-10-17T11:23:10+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверок

Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверокОтходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверокФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 17 октября 2019 на 88,3 FM

эксперт 17_10_2019

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Мусорные свалки с июля месяца попали в зону интереса Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Только неделю назад проверка была окончена. За это время прокуроры нашли около 200 несанкционированных скоплений отходов. Насколько грандиозна проблема в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" рассказали старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Анна Исаева и прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассйновой природоохранной прокуратуры Екатерина Коснырева.

Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверок Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверокФото: Сергей ПЯТКОВ

Вторые полчаса проекта "Хабаровский эксперт" были посвящены команде "СКА-Нефтяник", которая привезла из Швеции серебро с Кубка мира. Хабаровские хоккеисты с мячом впервые за 17 лет, что они принимают участие в этом состязание, завоевали столь высокое место. Подробности узнали у пресс-секретаря клуба "СКА-Нефтяник" Виталия Афанасьева.

СКА-Нефтяник привез в Хабаровск серебро Кубка мира-2019 Фото: Сергей ПЯТКОВ

СКА-Нефтяник привез в Хабаровск серебро Кубка мира-2019Фото: Сергей ПЯТКОВ

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