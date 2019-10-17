Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверок

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-17T11:23:10+03:00

эксперт 17_10_2019 00:00 00:00

Мусорные свалки с июля месяца попали в зону интереса Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Только неделю назад проверка была окончена. За это время прокуроры нашли около 200 несанкционированных скоплений отходов. Насколько грандиозна проблема в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" рассказали старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Анна Исаева и прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассйновой природоохранной прокуратуры Екатерина Коснырева.

Отходы, мусорные свалки в бассейне реки Амур стали причиной прокурорских проверокФото: Сергей ПЯТКОВ

Вторые полчаса проекта "Хабаровский эксперт" были посвящены команде "СКА-Нефтяник", которая привезла из Швеции серебро с Кубка мира. Хабаровские хоккеисты с мячом впервые за 17 лет, что они принимают участие в этом состязание, завоевали столь высокое место. Подробности узнали у пресс-секретаря клуба "СКА-Нефтяник" Виталия Афанасьева.