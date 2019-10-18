ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасности

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-18T09:06:52+03:00

эксперт-техноавиа 18_10_2019 00:00 00:00

Технологические процессы того или иного производства предполагает соблюдение принципов охраны труда, в частности обеспечение работников средствами защиты. Существенная статья расходов, но не все компании знают, что можно по закону получить кешбек по этой позиции. Подробности этого процесса, а также принципов выбора спецодежды в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" заместитель коммерческого директора компании "Техноавиа-Хабаровск" Леонид Ярославцев.