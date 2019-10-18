2019-10-18T09:06:52+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасности

ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасностиТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасностиФото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте эфир от 18 октября 2019 на 88,3 FM

эксперт-техноавиа 18_10_2019

00:00
00:00

Технологические процессы того или иного производства предполагает соблюдение принципов охраны труда, в частности обеспечение работников средствами защиты. Существенная статья расходов, но не все компании знают, что можно по закону получить кешбек по этой позиции. Подробности этого процесса, а также принципов выбора спецодежды в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" заместитель коммерческого директора компании "Техноавиа-Хабаровск" Леонид Ярославцев.

ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасности Фото: Сергей ПЯТКОВ

ТЕХНОАВИА: Выбор спецодежды должен основываться на принципах защиты от опасностиФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 19.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24