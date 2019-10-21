2019-10-22T05:33:03+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Не остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налогов

Не остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налоговНе остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налоговФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 22 октября на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 22_10_19 09-00 - 10-00

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До 2 декабря хабаровчанам предстоит уплатить налоги на физических лиц. Но, как правило, многие из жителей тянут до последнего, а потом и вовсе забывают произвести платеж. В итоге во время рейдов выясняются, что помимо налога уже нужно оплатить пеню. При этом жители не догадываются, что от собираемости платежей зависит решение многих задач в городе. В гостях - заместитель директора финансового департамента администрации города Хабаровска по доходов Наталья Федорова. В 9 утра разбирались, для каких категорий граждан действуют льготы при уплате налогов, кто больше платить население или предприятия, и как обстоят дела с платежной дисциплиной жителей.

Не остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налогов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Не остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налоговФото: Сергей ПЯТКОВ

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