Не остаться в должниках: хабаровчанам следует не затягивать с оплатой налогов

21 Окт. 09:57 2019-10-22T05:33:03+03:00

Хабаровск Эфир 22_10_19 09-00 - 10-00 00:00 00:00

До 2 декабря хабаровчанам предстоит уплатить налоги на физических лиц. Но, как правило, многие из жителей тянут до последнего, а потом и вовсе забывают произвести платеж. В итоге во время рейдов выясняются, что помимо налога уже нужно оплатить пеню. При этом жители не догадываются, что от собираемости платежей зависит решение многих задач в городе. В гостях - заместитель директора финансового департамента администрации города Хабаровска по доходов Наталья Федорова. В 9 утра разбирались, для каких категорий граждан действуют льготы при уплате налогов, кто больше платить население или предприятия, и как обстоят дела с платежной дисциплиной жителей.