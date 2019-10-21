Лас-Вегас: хабаровчанин стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу

21 Окт. 09:50 2019-10-22T05:29:52+03:00

Хабаровск Эфир 22_10_19 08-00 - 09-00 00:00 00:00

Хабаровчанин победил на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Лас-Вегасе. Денис Григорьев взял первое место среди фиолетовых поясов. С самого утра чемпион заглянул к нам в гости и рассказал, как проходил турнир, и с кем из титулованных бойцов пришлось выйти на ринг. А также узнали, где можно научится джиу-джитсу в Хабаровске.