21 Окт. 09:34 2019-10-24T10:07:29+03:00

Бизнес-завтрак на радио КП-Хабаровск: как начать утро, чтобы быть эффективным весь день Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 21_10_2019 00:00 00:00

Как неделю начнёшь, так ее и проведёшь. Поэтому мы решили начать её с вкусного завтрака. Помогал нам в этом шеф-повар Кирилл Швайко.

Бизнес-завтрак на радио КП-Хабаровск: как начать утро, чтобы быть эффективным весь деньФото: Сергей ПЯТКОВ

Полезный, быстрый завтрак начали готовить во время разговора о том как родителям в разводе найти общий язык со своими детьми. Его мы вели в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с юристом и медиатором Павлом Пантелеевым.