Полис ОМС - ценная бумага: разъяснения от хабаровского филиала "СОГАЗ-Мед"

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-29T09:45:14+03:00

эксперт_согаз-мед_29_10_2019 00:00 00:00

Полис ОМС есть у каждого россиянина, а вот что входит в пакет услуг по нему не всякий знает. Бывает, что люди делают платно те или иные обследования , хотя имеют право на бесплатное медобслуживание. На что можно рассчитывать? Где можно узнать точно ли анализ нужно делать за деньги? Кто проверит качество медуслуг? На эти и другие вопросы в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" ответила директор филиала страховой компании "СОГАЗ-Мед" Нелли Лазерко.