30 Окт. 01:00 2019-10-31T09:42:41+03:00

Учиться и еще раз учиться: перспективы развития образования в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровск эфир 31_10_19 08-00 - 09-00 00:00 00:00

Комитеты гордумы готовятся к обсуждению бюджета города. Он уже прошел общественные слушания. Основная часть средств – это более 9 миллиардов рублей будет направлена на развитие и содержание социальной сферы. В гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" председатель комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы Юрий Ягодин. С 8 до 9 утра поговорили о социальной сфере в Хабаровске и в частности об образовании.

Прямой эфир 31 октября с 8 до 9 утра на частоте 88,3 FM