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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Дальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентов

Дальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентовДальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентовФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 1 ноября на частоте 88,3 FM

Сбербанк 01_11_19

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Дальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентов. В рамках мероприятия «Твоя зарплата – твоя карта» у клиентов, оформивших зарплатную карту Сбербанка в период с 25 октября до 30 декабря 2019 года, появляется возможность выиграть денежный приз. Розыгрыш действует до конца нынешнего года на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей. С 8 утра в гостях на радио "Комсомольская правда Хабаровск" побывали представители ПАО Сбербанк. Поговорили о зарплатных проектах и их преимуществах.

Дальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточный Сбербанк запустил розыгрыш для новых зарплатных клиентовФото: Сергей ПЯТКОВ

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