Мисс Дальний Восток 2019 выходит на финишную прямую

4 Нояб. 01:00 2019-11-05T10:40:05+03:00

Хабаровск эфир 05_11_19 00:00 00:00

В конце ноября в Хабаровске будут выбирать главную красавицу региона.

Напомним, что «Мисс Дальний Восток» является отборочным туром на всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия», и победительница будет представлять регион в Москве и бороться за титул главной красавицы страны.

С планами и проблемами предстоящего конкурса, с его историей и достижениями, в прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск" поделилась организатор - директор "Дальневосточного театра моды" Анна Карпусь.

Прямой эфир 5 ноября с 9 до 10 утра на частоте 88,3 FM