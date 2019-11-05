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Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в Хабаровск

Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в ХабаровскФедеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в ХабаровскФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 6 ноября на частоте 88,3 FM

Перспектива 24

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Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в Хабаровск. Есть ли перспективы у «Перспективы», как оценивают рынок недвижимости в Хабаровске и крае? Какие выгоды повлечет за собой приход в край агенства федерального уровня? На эти и другие вопросы с 9 до 10 утра в прямом эфире радио "Комсомольская правда Хабаровск" ответил генеральный директор агентства в Хабаровске Илья Курчаков.

Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в Хабаровск Фото: Сергей ПЯТКОВ

Федеральное агентство недвижимости «Перспектива 24» приходит в ХабаровскФото: Сергей ПЯТКОВ

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