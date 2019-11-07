2019-11-11T06:56:52+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день"

Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день"Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день"Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 11 ноября на частоте 88,3 FM

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12 ноября Сбербанк отмечает свой 178-й День рождения. В честь этого события по всей стране пройдёт акция «Зелёный день». Что и когда запланировано в рамках нее в Хабаровске? Какие сюрпризы от Сбербанка ждут жителей и гостей нашего города? Об этом и многом другом поговорили с представителями ПАО Сбербанк с 8 до 9 утра в прямом эфире на радио "Комсомольская правда Хабаровск".

Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день" Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сбербанк в свой день рождения устроит хабаровчанам "Зеленый день"Фото: Сергей ПЯТКОВ

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