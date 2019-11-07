Любовь и бизнес: как предпринимателю устроить личную жизнь

7 Нояб. 01:00 2019-11-08T07:15:10+03:00

Ольга Палеха 08_11_19 00:00 00:00

Не секрет, что бизнесмены с головой погружены в работу. Зачастую именно это мешает им выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. В гостях на радио"Комсомольская правда Хабаровск" известный хабаровский психолог Ольга Палеха рассказала, что необходимо знать успешному мужчине, чтобы найти свою любовь.