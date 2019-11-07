2019-11-07T09:26:16+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВАКонстантин ТЕРЕХОВ

480 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края в 2019 году

480 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края в 2019 году480 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края в 2019 годуФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 7_11_2019

00:00
00:00

Спортивный зимний сезон в Хабаровском крае стал темой разговора на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Так исторически сложилось, что зимние виды спорта на Дальнем Востоке наиболее сильно развиты в Хабаровском крае. Этому способствует и климат, и инфраструктура. Однако, спортивная копилка региона пополняется и за счет самбо, дзюдо, бокса. Всего в 2019 году было завоевано 480 медалей.

Скачать передачу [mp3, 49.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сельчане в Хабаровском крае получили новую площадь за счет субсидии
Жители в ЕАО меньше рожают детей и неохотно женятся
Биробиджанцы вынуждены вечерами добираться домой почти на ощупь
В Комсомольске рассказали, куда подавать заявки на отлов бездомных животных
В Хабаровском крае появились три железнодорожных класса
В ВТБ выросли размеры поступлений средств от физлиц до 5 триллионов рублей
В Хабаровске почтили память погибших защитников порядка
В Хабаровском крае всем миром выберут название для Дворца единоборств
Митинг хабаровских коммунистов застопорит движение в городе 7 ноября
В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонта
Дикий кабан в Хабаровском крае стал заложником ситуации с африканской чумой
Колледж искусств в Еврейской автономии обзавелся камерным роялем
Иконе «Спас Нерукотворный» поклонились военные в Комсомольске