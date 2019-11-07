480 медалей завоевали спортсмены Хабаровского края в 2019 году

7 Нояб. 05:50 2019-11-07T09:26:16+03:00

эксперт 7_11_2019 00:00 00:00

Спортивный зимний сезон в Хабаровском крае стал темой разговора на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с заместителем министра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Так исторически сложилось, что зимние виды спорта на Дальнем Востоке наиболее сильно развиты в Хабаровском крае. Этому способствует и климат, и инфраструктура. Однако, спортивная копилка региона пополняется и за счет самбо, дзюдо, бокса. Всего в 2019 году было завоевано 480 медалей.