Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутаты
Слушайте эфир от 8 ноября 2019 года на 88,3 FM
эксперт_Али_Мамедов_8_11_2019
Выборная кампания закончилась 8 сентября. Почти затихли те баталии. И стало интересно как живут те кто не стал депутатом. Была ли предвыборная программа только лишь пустыми обещаниями...
О жизни после проигранных выборов в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" рассказал предприниматель, бывший кандидат в Законодательную думу Хабаровского края Али Мамедов.
Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутатыФото: Сергей ПЯТКОВ