2019-11-08T14:47:33+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутаты

Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутатыЕсть ли жизнь, после того как не избрали в депутатыФото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте эфир от 8 ноября 2019 года на 88,3 FM

эксперт_Али_Мамедов_8_11_2019

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Выборная кампания закончилась 8 сентября. Почти затихли те баталии. И стало интересно как живут те кто не стал депутатом. Была ли предвыборная программа только лишь пустыми обещаниями...

О жизни после проигранных выборов в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" рассказал предприниматель, бывший кандидат в Законодательную думу Хабаровского края Али Мамедов.

Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутаты Фото: Сергей ПЯТКОВ

Есть ли жизнь, после того как не избрали в депутатыФото: Сергей ПЯТКОВ

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