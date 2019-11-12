Чужак не пройдет: образовательные учреждения Хабаровска проверяют на безопасность
Прямой эфир 13 ноября на частоте 88,3 FM
Хабаровск эфир 13_11_19 08-00 - 09-00
Трагический случай в детском саду в Нарьян-Маре, когда пьяный мужчина проник в здание и убил ребенка, заставил провести срочные проверки на безопасность в образовательных учреждениях. Хабаровск не стал исключением. С 8 утра обсудили, как наши дети защищены в детсадах и школах краевого центра, кто несет ответственность за их безопасность, будут ли пересмотрены правила доступа на территорию подобных заведений и многое другое. В гостях - руководитель дирекции по содержанию фонда в отрасли образования администрации города Хабаровска Александр Писарев.
Чужак не пройдет: образовательные учреждения Хабаровска проверяют на безопасностьФото: Сергей ПЯТКОВ